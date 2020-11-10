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Коронавирус выявили у 5902 человек за сутки в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 5902 человек за сутки в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки выявили 5902 новых случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале во вторник, 10 ноября.

В России за 24 часа выявили 20 977 случая COVID-19. Больше всего пациентов с инфекцией зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

В Москве за все время пандемии было выявлено 481 068 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в столице от коронавируса вылечились уже более 346 тысяч человек.

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