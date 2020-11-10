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Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 3663 человека. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 10 ноября.

Таким образом, за все время пандемии в городе вылечились уже более 346 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889, — уточнила Анастасия Ракова.

Она напомнила, что вылечившиеся могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что из Инфекционной больницы № 2 за сутки выписали 38 человек после лечения от коронавируса.

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Анастасия Раковалечениекоронавирус
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