Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 3663 человека. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 10 ноября.

Таким образом, за все время пандемии в городе вылечились уже более 346 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889, — уточнила Анастасия Ракова.

Она напомнила, что вылечившиеся могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что из Инфекционной больницы № 2 за сутки выписали 38 человек после лечения от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 90 человек за сутки выписали из Второй инфекционной больницы