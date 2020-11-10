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Более 90 человек за сутки выписали из Второй инфекционной больницы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 90 человек за сутки выписали из Второй инфекционной больницы

Виктория Родимкина

Город

В Москве из Инфекционной клинической больницы № 2 за сутки выписали 92 человека, 54 из них — после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 10 ноября.

По словам медика, всего в больнице находятся 900 пациентов, 31 из них — в реанимации. У 481 пациента коронавирус подтвержден. На искусственной вентиляции легких находятся семь человек, уточнила врач.

Светлана Краснова добавила, что за сутки в больницу поступили 88 человек, 38 из них — с COVID-19.

Ранее врач заявил, что четвертой волны COVID-19 можно не опасаться. Он спрогнозировал, как будут развиваться события с коронавирусом в следующем году.

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