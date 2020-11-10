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Врач спрогнозировал развитие событий с COVID-19 в следующем году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач спрогнозировал развитие событий с COVID-19 в следующем году

Юлия Курганова

Здоровье

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев уверен, что четвертой волны COVID-19 можно не опасаться. Он спрогнозировал, как будут развиваться события с коронавирусом в следующем году.

Врач отметил, что COVID-19 будет проявлять сезонность и возвращаться, но большого роста количества зараженных уже не будет.

— В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание, — сказал он в интервью радио Sputnik.

Гультяев добавил, что подъема коронавируса все же не избежать, но не будет таких «чудовищных цифр», так как большинство россиян уже сделают прививки, также к этому времени у многих будут антитела после перенесенной болезни.

Он отметил, что спасением от коронавируса является вакцинация.

— Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу, — заявил врач.

Специалист добавил, что вакцина, которая появится, точно защитит должным образом на ближайшие годы, а позже ее, возможно, нужно будет модернизировать, потому что вирусу свойственно мутировать.

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