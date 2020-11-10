Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иммунолог назвал наиболее уязвимый для коронавируса возраст
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунолог назвал наиболее уязвимый для коронавируса возраст

Юлия Курганова

Здоровье

Наиболее уязвимыми к COVID-19, по словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, люди становятся после 35 лет. Он отметил, что именно в этом возрасте начинается биологическое старение организма и ослабевает иммунитет.

Врач рассказал, что за формирование врожденного иммунитета к большинству инфекций отвечает орган под названием тимус, в котором формируются необходимые для иммунного ответа клетки. Он лучше всего функционирует у человека в детском и подростковом возрасте.

— С подросткового возраста начинается заметная инволюция тимуса, и к 35 годам от него остается всего 10 процентов, — сообщил специалист.

Он отметил, что утрата функций тимуса является одним из самых первых признаков старения организма. Иммунолог сказал, что люди в возрасте до 30-35 лет реже болеют коронавирусом.

Болибок добавил, что существуют и те, у кого иммунная система ослаблена с самого рождения, а также, напротив, долгожители, у которых инволюции тимуса практически не наблюдается, передает портал Lenta.ru.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист рассказал, когда в России закончится рост случаев COVID-19

врачиммунологиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте