Иммунолог назвал наиболее уязвимый для коронавируса возраст

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Наиболее уязвимыми к COVID-19, по словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, люди становятся после 35 лет. Он отметил, что именно в этом возрасте начинается биологическое старение организма и ослабевает иммунитет.

Врач рассказал, что за формирование врожденного иммунитета к большинству инфекций отвечает орган под названием тимус, в котором формируются необходимые для иммунного ответа клетки. Он лучше всего функционирует у человека в детском и подростковом возрасте.

— С подросткового возраста начинается заметная инволюция тимуса, и к 35 годам от него остается всего 10 процентов, — сообщил специалист.

Он отметил, что утрата функций тимуса является одним из самых первых признаков старения организма. Иммунолог сказал, что люди в возрасте до 30-35 лет реже болеют коронавирусом.

Болибок добавил, что существуют и те, у кого иммунная система ослаблена с самого рождения, а также, напротив, долгожители, у которых инволюции тимуса практически не наблюдается, передает портал Lenta.ru.

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