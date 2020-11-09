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Инфекционист рассказал, когда в России закончится рост случаев COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Инфекционист рассказал, когда в России закончится рост случаев COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Суточный рост числа новых случаев коронавирусной инфекции в России будет продолжаться еще месяц. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, плато в столице будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в начале 2021 года. В стране еще месяц будет расти число заболевших.

Тимаков также отметил, что количество инфицированных за сутки будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики распространения COVID-19. При несоблюдении делать прогноз очень сложно, возможно, на пике будет и более 22 тысяч новых заболевших, передает РИА Новости.

Ранее главный инфекционист России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов объяснил, в каких случаях человек, заболевший коронавирусом, должен остаться дома и не звонить в скорую. Вылечить COVID-19 в домашних условиях могут те, кто болеет в легкой форме.

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