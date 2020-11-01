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Иммунолог рассказал, кому нельзя торопиться с вакцинацией от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Иммунолог рассказал, кому нельзя торопиться с вакцинацией от COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Вакцинация от коронавируса проводится только при отсутствии всевозможных противопоказаний. Если же состояние пациента не позволяет привить его, следует повременить, считает врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

— Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации, — подчеркнул он.

Медик уточнил, что перед прививкой не должно быть ни общих для вакцины противопоказаний, ни индивидуальных. Также следует убедиться, что хронические заболевания, острые состояния, в том числе ОРВИ, гриппы и другие инфекции, не обострились. Вопросом проверки иммунного статуса займется врач иммунолог-аллерголог, отметил Викулов.

Иммунолог рассказал, кому нельзя торопиться с вакцинацией от COVID-19Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В некоторых случаях вакцина может просто не подействовать, предупреждает эксперт.

— Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины, — приводит радио Sputnik его слова.

Он уточнил, что лекарство может оказаться неэффективным или вообще бесполезным для примерно одного процента населения. Это обусловлено вышеуказанными причинами, иммунодефицитными состояниями некоторых пациентов и индивидуальной способностью к выработке антител, которая в свою очередь зависит от принимаемых препаратов, обострения болезней и числа клеток, отвечающих за производство антител, заключил иммунолог.

Ранее стало известно, что массовая COVID-вакцинация может начаться в Москве в конце ноября.

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