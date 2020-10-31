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Попова озвучила преимущества создания нескольких вакцин от коронавируса
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова озвучила преимущества создания нескольких вакцин от коронавируса

Юлия Захарова

Общество

Создание нескольких вакцин против коронавирусной инфекции в России дает медикам возможность «маневра» и выбора определенного препарата для вакцинации врачам и пациентам. Об этом в субботу, 31 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Очень хорошо, что есть в Российской Федерации несколько вакцин, это дает нам возможность маневра. У нас есть выбор, есть выбор у врачей, есть выбор у нас, как у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Глава надзорного ведомства пояснила, что у некоторых граждан есть аллергия, у ряда категорий пациентов наблюдаются сопутствующие заболевания. У этих людей должна быть возможность сделать прививку щадящим методом.

По словам Поповой, наличие сразу нескольких препаратов позволяет врачу выбирать наиболее подходящий конкретному пациенту.

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РоспотребнадзорвакцинаАнна Попова
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