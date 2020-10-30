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Около 60 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят до конца года
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Около 60 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят до конца года

Евгения Звощик

Здоровье

До конца текущего года планируется выпустить 60 тысяч доз вакцины от нового типа коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», предназначенных для пострегистрационных исследований. Об этом сообщили в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что в данный момент ведутся переговоры с несколькими компаниями, которые проявляют интерес в участии в производстве вакцины «ЭпиВакКорона». Также интерес к данной вакцине проявляют и за рубежом, передает Интерфакс.

Напомним, российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие около 40 тысяч человек в разных регионах страны. Кроме того, ее отдельно протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

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