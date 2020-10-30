Около 60 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят до конца года

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

До конца текущего года планируется выпустить 60 тысяч доз вакцины от нового типа коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», предназначенных для пострегистрационных исследований. Об этом сообщили в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что в данный момент ведутся переговоры с несколькими компаниями, которые проявляют интерес в участии в производстве вакцины «ЭпиВакКорона». Также интерес к данной вакцине проявляют и за рубежом, передает Интерфакс.

Напомним, российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие около 40 тысяч человек в разных регионах страны. Кроме того, ее отдельно протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

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