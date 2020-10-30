Кремль заявил о нехватке врачей из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

В любом регионе России ощущается нехватка медиков, поэтому их зарплата должна быть в приоритете. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал ситуацию с медицинскими кадрами в регионах. По данным журналистов, более богатые субъекты РФ «переманивают» медиков из более бедных городов и областей. По словам пресс-секретаря российского президента, нехватка медиков ощущается везде.

— Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это. Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что каждый регион должен регулировать ситуацию в зависимости от своих возможностей. Он напомнил о дополнительной финансовой поддержке, которую РФ выделила субъектам на фоне коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, более 11,2 миллиарда рублей. Позже стало известно, что для этих целей выделили еще дополнительные три миллиарда рублей.

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