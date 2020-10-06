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Более 11,2 миллиарда рублей выделят на выплаты медикам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Более 11,2 миллиарда рублей выделят на выплаты медикам

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ выделило более 11,2 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правовой информации во вторник, 6 октября.

— Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тысячи рублей, — говорится в документе.

Выплаты могут поспособствовать улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости в октябре обеспечить финансирование доплат медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

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