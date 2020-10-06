Сергей Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве становится сложнее

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ситуация с новым типом коронавирусной инфекции в Москве с каждым днем становится сложнее и драматичнее. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге во вторник, 6 октября.

Глава города отметил, что по выявляемости вируса Москва приближается к пиковым значениям весны.

— Количество госпитализированных сегодня (6 октября — прим. «ВМ») превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера (5 октября) мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском, — пояснил мэр.

Он отметил, что многие горожане прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Однако, по его словам, это далеко не все. В связи с этим власти Москвы приняли решение о дополнительных мерах защиты жителей столицы от COVID-19.

Школьники и старшее поколение

В частности, в Москве временно заблокируют льготный проезд в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Для детей льготный проезд не будет работать с 9 октября до окончания двухнедельных каникул. При этом внесенные на проездной средства перенесутся на более поздний срок. Действие карт пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями приостановят с 9 по 28 октября.

Удаленка

Также столичные предприятия будут обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу. Мэр напомнил, что на дистанционном режиме должны находиться не менее 30 процентов работников. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности организации.

Культурные учреждения

Театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения столицы закроют свои кассы. Продажа билетов будет полностью переведена в электронный вид. Данное правило касается тех учреждений, которые находятся в подчинении у правительства Москвы. Как пояснил Сергей Собянин, это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Напомним, ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анастасия Ракова: Москва вышла к пиковым значениям середины весны по COVID-19