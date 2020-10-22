Доплаты по коронавирусу для медиков могут продлить в России на 2021 год

Фото: АГН «Москва»

Правительство России может продлить выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом на 2021 год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в четверг, 22 октября.

По его словам, средства для этих целей в резервном фонде правительства есть. Министр уточнил, что власти сконцентрируют внимание на вопросе нахождения медиков в опасной зоне и на выплатах для них в связи с этим.

— Правительство РФ готовит соответствующие предложения. И вы поставили вопрос, а будут ли деньги в следующем году в случае, если мы продлим это решение. У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде, в расходах, — цитирует Антона Силуанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, более 11,2 миллиарда рублей. Позже стало известно, что для этих целей выделили еще дополнительных три миллиарда рублей.

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