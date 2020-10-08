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Еще три миллиарда рублей выделят в России на допвыплаты медикам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Еще три миллиарда рублей выделят в России на допвыплаты медикам

Виктория Родимкина

Здоровье

На выплаты медицинским работникам в России будет выделено еще три миллиарда рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 8 октября.

По его словам, ситуация с COVID-19 в России остается сложной, срок выплат дополнительных средств медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет продлен.

— На эти цели дополнительно выделим около трех миллиардов рублей, — сказал Мишустин во время заседания кабинета министров, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, более 11,2 миллиарда рублей.

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