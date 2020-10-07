Сергей Собянин: Москва потратила на борьбу с коронавирусом 284 миллиарда рублей

Временный госпиталь для больных коронавирусом / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией коронавируса 284 миллиарда рублей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 7 октября.

Фактические расходы из-за COVID-19 к октябрю составили 213 миллиардов рублей. По словам главы города, для поддержки граждан в период инфекции понадобилось восемь миллионов. Они ушли на выплаты людям группы риска, семьям с детьми, безработным москвичам.

Отдельная часть расходов в пандемию — медицинские программы. По ним выплачивались надбавки врачам, работающим с COVID-19, закупалось медоборудование и строилась инфекционная больница в Вороновском поселении.

— Антикризисную поддержку получили порядка 43 тысяч городских организаций 13 отраслей, в которых работают в общей сложности 770 тысяч человек, — написал мэр на странице личного блога.

Бизнесу предоставили освобождение и отсрочку оплаты аренды городской недвижимости, субсидии и гранты, а также помощь с платежами по налогам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в Москве борются с коронавирусом. Переболевшим гражданам, по его словам, нужно соблюдать те же ограничения, на которые переходит столица.

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