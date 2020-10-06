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Власти Москвы заявили, что пандемия кардинально не изменила экономику города
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы заявили, что пандемия кардинально не изменила экономику города

Вероника Кузьминова

Город

Экономика столицы после пандемии не стала другой, она приобрела новые форматы и возможности. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, экономика в городе гибко реагирует на изменения. Это доказывает тот факт, что она быстро восстановила показатели, которые фиксировались до пандемии.

— С нашей точки зрения, ничего фатального не произошло. Был опыт дистанционной работы, и многие форматы взаимодействия с потребителем, которые мы освоили в режиме самоизоляции, я думаю, приживутся и останутся. Я имею в виду, в первую очередь, бурный рост онлайн-торговли, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Заммэра уверен, пандемия коронавируса создала новые стандарты работы для сферы общепита. А долгие ограничения на культурно-массовые мероприятия негативно сказались на этом секторе.

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экономика МосквыпандемияВладимир Ефимов
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