Путин объявил благодарность 50 медикам России за борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин распорядился отметить почетными грамотами и благодарностями 50 медиков из пяти регионов страны. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Речь идет о медиках из Москвы, Башкирии, Чувашии, Пензенской и Тюменской областей. 28 специалистов получат почетные грамоты, а 22-м — объявлена благодарность.
Также президент отметил главу исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова и его заместителя Игоря Кастюкевича за подготовку и проведение акции взаимопомощи «Мы вместе».
Читайте также: Новая система стимулирующих выплат медикам появится в России