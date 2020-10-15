Путин объявил благодарность 50 медикам России за борьбу с COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин распорядился отметить почетными грамотами и благодарностями 50 медиков из пяти регионов страны. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Речь идет о медиках из Москвы, Башкирии, Чувашии, Пензенской и Тюменской областей. 28 специалистов получат почетные грамоты, а 22-м — объявлена благодарность.

Также президент отметил главу исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова и его заместителя Игоря Кастюкевича за подготовку и проведение акции взаимопомощи «Мы вместе».

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