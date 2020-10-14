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Новая система стимулирующих выплат медикам появится в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новая система стимулирующих выплат медикам появится в России

Ростислав Зубков

Финансы

Россия перейдет на новую систему стимулирующих выплат медработникам. Она должна заработать с ноября 2020 года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 14 октября.

Речь идет о средствах, которые получают сотрудники здравоохранения за работу с пациентами с коронавирусом. По словам главы Минздрава, на сегодняшний день медработники по всей стране получают эти деньги своевременно.

— Правительство держит этот вопрос на контроле, — цитирует ТАСС Мурашко.

Он уточнил, что с начала пандемии субъекты РФ получили почти 300 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19. Данные средства пошли в том числе на перепрофилирование коечного фонда, стимулирующие выплаты медикам и централизованные поставки машин скорой помощи.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в стране.

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