Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Пресс-служба Минздрава России

В России по-прежнему напряженная ситуация с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он обратил внимание на то, что не все граждане строго следуют рекомендациям, которые нужно соблюдать в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

— Поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, конечно же, необходимо держать в формате соблюдения этих правил, — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Ранее глава Минздрава назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ.

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