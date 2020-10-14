Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ростислав Зубков

Здоровье

В России по-прежнему напряженная ситуация с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он обратил внимание на то, что не все граждане строго следуют рекомендациям, которые нужно соблюдать в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

— Поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, конечно же, необходимо держать в формате соблюдения этих правил, — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Ранее глава Минздрава назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 26 процентов за неделю

РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Все мнения
О проекте