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Глава Минздрава назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Минздрава назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ростислав Зубков

Здоровье

В России к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 2356 пациентов с коронавирусом. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в среду, 14 октября, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Как рассказал глава Минздрава, почти 66 процентов зараженных лечатся амбулаторно. У 20 процентов госпитализированных с COVID-19 граждан болезнь протекает легко, у 68,3 процента — средне, у 11 процентов — тяжело. Еще у полутора процентов инфицированных наблюдается крайне тяжелое течение заболевания, добавил Мурашко.

— На ИВЛ сегодня находятся 2356 человек, — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему, определяющую сроки выделения COVID-19 человеком.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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