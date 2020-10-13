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Определяющую продолжительность коронавируса тест-систему создали в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Определяющую продолжительность коронавируса тест-систему создали в России

Вероника Кузьминова

Наука

Российские ученые создали ПЦР тест-систему, которая определяет продолжительность выделения вируса в организме человека. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Разработка уже готова, она находится на регистрации. Горелов выразил надежду, что с помощью новой тест-системы удастся ответить на еще один вопрос о коронавирусе. Какой именно — он не назвал, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что свыше 120 тест-систем для определения коронавируса и антител к нему в организме человека создали в России.

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