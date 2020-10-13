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Минпросвещения: Школьников не планируют возвращать на дистанционное обучение
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минпросвещения: Школьников не планируют возвращать на дистанционное обучение

Вероника Кузьминова

Образование

Возвращение к дистанционному обучению в последнее время не рассматривалось. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Там уточнили, что переход школ на удаленный режим работы «на постоянной основе не обсуждается» и не планируется к рассмотрению. В министерстве назвали информацию о возвращении на дистанционное обучение провокацией и попыткой «привести к социальной напряженности», передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в большинстве субъектов страны школьники учатся очно и осложнений из-за пандемии не наблюдается. Дети, по ее словам, «прекрасно ходят в школу» в значительной части регионов России.

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