Глава Минпросвещения призвал усилить меры против коронавируса в школах

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Региональным образовательным министерствам необходимо усилить меры профилактики коронавируса в учебных заведениях. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в четверг, 8 октября.

Он призвал всех, кто посещает школу, — школьников, учителей, работников, соблюдать все санитарные меры.

— Прошу еще раз региональные министерства усилить не только контроль за ситуацией, но и меры пропаганды необходимых мер, которые позволяют защитить здоровье и сохранять образовательный процесс в очном формате, — сказал министр.

По его словам, в России 108 школ уже перевели на дистанционное обучение. Эта цифра составляет 0,27 процента от общего числа российских школ, передает слова Кравцова ТАСС.

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