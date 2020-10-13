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Роспотребнадзор: В большинстве российских школ нет осложнений из-за COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор: В большинстве российских школ нет осложнений из-за COVID-19

Вероника Кузьминова

Образование

В большинстве субъектов России школьники учатся очно и осложнений из-за пандемии не наблюдается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 13 октября.

По ее словам, дети «прекрасно ходят в школу» в значительной части регионов России. Попова добавила, что школьники проходят фильтры, а осложнений из-за COVID-19 практически не наблюдается.

Также глава ведомства добавила, что ситуация с коронавирусом в начале учебного года позволила открыть двери учебных заведений для детей, продолжать дистанционное обучение не было необходимости, передает РИА Новости.

Ранее Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор не видит смысла в закрытии предприятий на фоне COVID-19.

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