Роспотребнадзор не видит смысла в закрытии предприятий на фоне COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России не идет речь о приостановлении работы предприятий и блокировании экономики. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 13 октября.

По ее словам, в стране не видят смысла в таких ограничениях.

— Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в стране нет ни одного документально подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом.

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