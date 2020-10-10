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Россиянам объяснили, можно ли отказаться от маски после вакцинации от COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россиянам объяснили, можно ли отказаться от маски после вакцинации от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Лица, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, не должны сразу же отказываться от ношения защитных масок, предупредил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, после получения вакцины должен пройти минимум 21 день, прежде чем можно будет принять обоснованное решение относительно ношения маски.

Спустя три недели рекомендуется определить уровень защитных антител в крови и лишь затем решать, стоит ли использовать средства индивидуальной защиты. При недостаточно высоком показателе маску лучше носить, рассказал Гинцбург РИА Новости.

Ранее эпидемиолог рассказал, как защититься от инфекций в общественном транспорте.

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