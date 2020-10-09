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Вирусный многочлен: ученый оценил математические модели по распространению COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вирусный многочлен: ученый оценил математические модели по распространению COVID-19

Олег Сыров

Здоровье

В СМИ появились математические модели распространения COVID-19. Согласно им, пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на 17–20 октября, а в России — на 8–12 ноября. Российский врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров в разговоре с «Вечерней Москвой» оценил подобные расчеты:

— Пик заболеваемости сегодня спрогнозировать нельзя. Это абсолютно невозможно. Писать даты предполагаемого максимума случаев инфицирования неправильно. Мы даже не имеем точной цифры по количеству людей, работающих на дистанционке в Москве.

По словам Контарова, нет и точных данных о числе жителей, соблюдающих меры безопасности, поэтому все предсказания о пике бессмысленны.

Эксперт объяснил, что математическая модель не приемлет такие величины, как «часто», «редко», «плохо», «хорошо», «много» и «мало». Это, по мнению ученого, общие слова и профанация.

— Те, кто делает подобные прогнозы, очевидно, предполагают, что количество заболевших повсеместно распределено равномерно. То есть упрощенно используют распределение вероятностей Гаусса, которое в одномерном случае задается функцией плотности вероятности. Это ошибка: нормального распределения заболевших нет ни в одной стране мира, — сказал вирусолог.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что описанные модели мало соотносятся с реальной картиной, так как «коэффициенты для уравнений берутся произвольно». Он добавил, что для понимания, какой многочлен должен применяться в расчетах, необходимо иметь статистические данные по вновь растущему числу заболевших, а их пока нет:

— Еще месяц назад количество заболеваний было постоянно и составляло в Москве 500–700 человек в сутки. В апреле был рост экспоненциальный, и логика в расчетах являлась репрезентативной. Сегодня этого нет. Заново все началось совсем недавно — скорость прироста больных пока ниже, чем в марте. Взрывного роста не наблюдается. Мы даже примерно не можем рассчитать, что и когда будет!

Контаров признался, что попытки построения модели для расчетов усложняются числом «иммунных» граждан, которое также неизвестно.

— Определенно точно можно сказать: чем больше людей будут соблюдать меры безопасности, тем меньше будет больных. Чтобы разорвать цепочку передачи вируса, 90 процентов жителей России должны строго соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах, надевать перчатки в транспорте и магазинах, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками, — заметил врач.

Прогнозировать пик заболеваний в России в целом и в Москве в частности, по словам Контарова, можно будет после накопления данных о второй волне вируса. Возможно, это произойдет в ноябре, заключил вирусолог.

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