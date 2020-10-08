«Смертность вторична»: почему в Киеве боятся российскую вакцину

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Украинцы не должны доверять политикам, которые привились от коронавируса «сомнительной» вакциной. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его сообщение стало реакцией на новость о том, что оппозиционный политик Виктор Медведчук сделал в Крыму прививку российской вакциной «Спутник V».

— Зеленский повторил то, что сказал Евросоюз, — объяснил «Вечерней Москве» директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Запад заявил, что они не будут покупать «плохую» российскую вакцину, а купят «хорошую» американскую. Это классика: «Идеологически правильное лекарство и неправильное». Как газ — «демократический, и с «элементами ненависти». Как могут, так и решают поставленные задачи.

Журавлев добавил, что для правительства Украины уровень смертности в стране вторичен, первично сохранение власти. Для Запада, по его словам, закупка другими странами российской вакцины так же болезненна, как и вопрос о том, кто же победил во Второй мировой войне: «они просто не могут признать первенство русских».

— Разумеется, речь идет о российской вакцине. Подтвердить, что мы в чем-то лучшие, значит, отложить хотя бы на время русофобские выпады. Им этого не хочется. А на Украине еще жестче. Принять Киеву российскую вакцину означает разрушить собственную конструкцию «агрессии России». Это лекарство не пойдет на пользу правительству Украины. Если Россия поможет, правителям придется объяснять, почему все не так, как говорили, и почему на Украине сегодня так тяжело жить, — сказал политолог.

Директор Института региональных проблем заключил, что признание хотя бы одного реального факта в отношениях между Россией и Украиной Зеленским может вызвать лавинообразный процесс и представляет угрозу для его правления.

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