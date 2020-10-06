Путин оценил возможность поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лидер политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украину.

— Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина в том числе попала и на Украину, чтобы украинские граждане в будущем были защищены, — сообщил Медведчук.

В ответ российский лидер сообщил, что «такая возможность существует», однако при этом отметил необходимость обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить запрос от Киева.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, названную «Спутником V». Данная вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели, сообщает РИА Новости.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса прошли в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые добровольцы.

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