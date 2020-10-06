Путин сообщил, что многие его родные сделали прививку от COVID-19

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что многие его близкие и родственники привились от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком во вторник, 6 октября.

— В моем окружении очень много близких мне людей и близких родственников мы вакцинировали. Все сотрудники, которые вокруг меня работают, — пояснил глава государства.

Он уточнил, что у нескольких человек после вакцинации незначительно поднималась температура. В свою очередь Медведчук сообщил, что сам сделал прививку российской вакциной от COVID-19. Кроме того, вакцинацию прошли его супруга и сын. Он добавил, что ни у кого из членов его семьи не было температуры или каких-либо осложнений, сообщается на официальном сайте Кремля.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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