Путин выразил надежду на скорую регистрацию еще одной вакцины от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что в середине октября будет зарегистрирована еще одна российская вакцина от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком во вторник, 6 октября.

Речь идет о разработке новосибирского центра «Вектор».

— Надеюсь, что в середине этого месяца, в середине октября, буквально дней через десять, может быть, будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, — уточнил глава государства.

Он добавил, что работа над данной вакциной фактически закончена, сообщается на официальном сайте Кремля.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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