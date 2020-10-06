Депутат Рады заявил, что Зеленский обманул украинцев

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули народ, так как не сдержали предвыборных обещаний. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, президентские выборы на Украине похожи на свадьбу. Избиратель в данном случае как неуверенный жених, которому важно не ошибиться.

— Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. Они нам обещали закончить войну в Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. И они нас обманули, — сказал Кузьмин.

Кроме того, депутат назвал предательством то, что Зеленский не смог сдержать слово и «быстро и просто» остановить конфликт на востоке Украины.

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