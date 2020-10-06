Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Депутат Рады заявил, что Зеленский обманул украинцев
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Депутат Рады заявил, что Зеленский обманул украинцев

Виктория Родимкина

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули народ, так как не сдержали предвыборных обещаний. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, президентские выборы на Украине похожи на свадьбу. Избиратель в данном случае как неуверенный жених, которому важно не ошибиться.

— Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. Они нам обещали закончить войну в Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. И они нас обманули, — сказал Кузьмин.

Кроме того, депутат назвал предательством то, что Зеленский не смог сдержать слово и «быстро и просто» остановить конфликт на востоке Украины.

Читайте также: Депутат Рады заявил, что в крушении самолета Ан-26 виноваты власти Украины

РадаВладимир ЗеленскийУкраина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Все мнения
О проекте