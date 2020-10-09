Эпидемиолог рассказал, как обезопаситься от инфекций в общественном транспорте

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Академик Российской академии наук, заведующий отделом Научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, какие правила следует соблюдать, чтобы сократить риск заражения вирусными инфекциями.

По словам эксперта, необходимо носить защитную маску, причем надевать ее за несколько десятков или сотен метров до входа в метро, а также на остановках общественного транспорта. Не следует снимать маску, находясь в автобусе или вагоне поезда.

Рекомендуется также носить перчатки. Если по какой-то причине их не оказалось, важно как можно меньше дотрагиваться до предметов и не касаться потом лица или тела, а при первой возможности вымыть руки, отметил Покровский.

При возможности стоит открыть окно в автобусе или троллейбусе, поскольку проветривание сокращает риск заражения вирусной инфекцией. Однако следует соблюдать разумные меры предосторожности, поскольку в холодную погоду можно простудиться, предупредил специалист.

Лучше всего соблюдать в транспорте социальную дистанцию, однако это не всегда возможно, особенно в час пик. Оптимальный вариант — ходить пешком, что полезно во всех отношениях, рассказал Покровский в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что льготный проезд для пожилых людей и школьников приостановлен в Москве в рамках мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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