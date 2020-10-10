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Роспотребнадзор ответил на вопрос о повторном заражении COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роспотребнадзор ответил на вопрос о повторном заражении COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Среди россиян нет ни одного документального случая повторного заражения коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом — все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились, — цитирует Попову «Российская газета».

Самым безопасным способом защиты от коронавируса Попова назвала вакцинацию. По ее словам, даже после победы над COVID-19 человек может не избежать тяжелых осложнений или дальнейших последний, которые еще не изучены учеными.

Ранее эпидемиолог рассказал, как защититься от инфекций в общественном транспорте.

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Читайте также: Россиянам объяснили, можно ли отказаться от маски после вакцинации от COVID-19

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