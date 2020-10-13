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Свыше 120 тест-систем для выявления коронавируса зарегистрировали в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Свыше 120 тест-систем для выявления коронавируса зарегистрировали в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

Больше 120 тест-систем для определения коронавируса и антител к нему в организме человека создали в России. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко во вторник, 13 октября.

У систем есть несколько направленностей. Тесты могут определять возбудитель антигена и разные антитела — хронические или острофазные. Мурашко добавил, что дефицита тест-систем удалось избежать после развертывания производственных мощностей в стране.

— К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись, — цитирует Мурашко ТАСС.

Также глава российского Минздрава анонсировал регистрацию еще одной вакцины от коронавируса. По словам Мурашко, это может произойти в ближайшие дни.

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пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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