Власти РФ планируют зарегистрировать еще одну COVID-вакцину в ближайшие дни

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Одну из двух вакцин, которые проходят клинические испытания в России, планируют зарегистрировать на текущей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 13 октября.

По его словам, в стране зарегистрирована только одна вакцина. Еще две — в стадии испытаний.

— Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдёт в производственный цикл, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране важно вести информационную кампанию по теме коронавируса, чтобы не допустить диссидентства в отношении вакцины от новой инфекции.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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