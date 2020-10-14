Более 51,8 миллиона тестов на коронавирус проведено в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России провели еще 436 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 14 октября.

Всего с начала пандемии в РФ было сделано свыше 51,8 миллиона лабораторных тестирований на инфекцию. При этом более 276 тысяч человек в стране находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие вируса.

Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему, определяющую сроки выделения COVID-19 человеком.

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