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Прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос на 26 процентов за неделю
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос на 26 процентов за неделю

Ростислав Зубков

Здоровье

Прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос за неделю с 41 до 52 на 100 тысяч человек. Так, показатели повысились примерно на 26 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

При этом в стране на сегодняшний день развернуто 176 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

— Максимальное количество коек, которое мы разворачивали, — это почти 185 тысяч коек, это было 18 июня 2020 года, — приводит РИА Новости уточнение главы Минздрава.

Ранее он назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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