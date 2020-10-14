Прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос на 26 процентов за неделю
Прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос за неделю с 41 до 52 на 100 тысяч человек. Так, показатели повысились примерно на 26 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
При этом в стране на сегодняшний день развернуто 176 тысяч коек для пациентов с COVID-19.
— Максимальное количество коек, которое мы разворачивали, — это почти 185 тысяч коек, это было 18 июня 2020 года, — приводит РИА Новости уточнение главы Минздрава.
Ранее он назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ.
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