Главный инфекционист России дал инструкцию по лечению коронавируса дома

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Главный инфекционист России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов объяснил, в каких случаях человек, заболевший коронавирусом, должен остаться дома и не звонить в скорую. Вылечить коронавирус в домашних условиях могут те, кто болеет в легкой форме.

— Коронавирусная инфекция — один из видов ОРЗ, у большинства людей это заболевание протекает в легкой форме. Следите за температурой тела. Если она не выше 38 градусов, используйте обычные жаропонижающие. Важно, насколько повысилась температура: если она держится три-четыре дня, тогда нужно обращаться в скорую, — заявил Чуланов.

Главная рекомендация для тех, кто болен, пить больше воды и соблюдать постельный режим. Это снизит интоксикацию организма.

— Следите за появлением одышки. Если у вас число вдохов-выдохов меньше 22 раз за минуту, то беспокоиться не о чем, — отметил врач.

По мнению медиков, необходимо принимать профилактически витамин D. Чуланов предостерег людей от необходимости иметь дома антибиотики, поскольку коронавирус — это не бактериальная инфекция, а не вирусная и лечить его такими лекарствами бесполезно. Главный инфекционист РФ отметил, что лекарства от коронавируса в аптеках продаются по рецепту и применять их на свое усмотрение нельзя.

Однако прием антибиотиков может понадобиться в клинике при осложнениях. Видео опубликовано на YouTube.

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