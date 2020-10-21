Проценко перечислил симптомы, при которых надо срочно звонить в скорую

Фото: Пелагия Замятина,«Вечерняя Москва»

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», кандидат медицинских наук Денис Проценко объяснил, в каком случае людям с подозрением на коронавирус необходимо вызывать скорую.

Медик подчеркнул, что компьютерную томографию нужно делать людям болеющим, с симптоматикой.

— Паниковать не нужно, грипп тоже дает определенный процент поражения легких. Есть определенные критерии госпитализации: устойчивая к жаропонижающим высокая температура, которая не сбивается больше 48 часов. Частота дыхания больше 25 раз в минуту. Снижение сатурации в легких, если показатель меньше 92 процентов — это критерий для обращения в скорую помощь, — заявил Проценко.

Он отметил, что нужно обратиться в поликлинику при плохом самочувствии. В Москве действует единая медицинская информационная система, позволяющая записаться на определенное время и не создавать очереди искусственно.

Видео опубликовано на YouTube.

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