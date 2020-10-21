Проценко объяснил нежелание людей носить маски

«Вечерняя Москва»

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», кандидат медицинских наук Денис Проценко объяснил, почему люди не хотят носить маски. По его словам, люди не видят вирус.

— Если бы его было видно, отношение было бы другое, это раз. Во-вторых, это не очень комфортно, плохо слышно. Какие-то поведенческие истории меняются, маски приглушают звук голоса, — отметил Проценко.

По его словам, раньше врачи говорили о бесполезности масок, потому что не накопили достаточных знаний, а в Коммунарке вылечили 11 тысяч пациентов, данные проанализировались, изменились.

Сам Проценко пользуется обычной медицинской маской, а дизайнерские и цветные считает «плохой историей».

— Я лично не сторонник наказательно-управленческой системы. Я считаю, что нужно увеличивать социальное информирование, очень жестких роликов, например, -—отметил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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