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Сто пятьдесят человек с подозрением на COVID поступили в медцентр в Коммунарке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сто пятьдесят человек с подозрением на COVID поступили в медцентр в Коммунарке

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с4Карта всех событий

В больнице № 40 в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом, находятся 913 человек. Об этом сообщил главный врач медцентра Денис Проценко на странице в Facebook в понедельник, 19 октября.

Согласно данным, за сутки в медцентр поступили 150 человек с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки из больницы выписали 58 человек. Кроме того, зафиксировано 12 летальных случаев.

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