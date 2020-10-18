Столичные власти напомнили о необходимости носить маски в транспорте

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на фоне обострения коронавируса усилят в столичном транспорте на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100 процентах станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции, — отметили в публикации.

Также рейды пройдут на станциях Московских центральных диаметров (МЦД), в автобусах, трамваях и электробусах.

В ведомстве призвали заранее спланировать поездку и взять с собой средства индивидуальной защиты. Эти простые меры позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции и позаботиться о здоровье других пассажиров.

Кроме того, горожанам рекомендовали оставаться дома, если поездка не так важна или если появляются симптомы болезни.

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