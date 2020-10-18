Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные власти напомнили о необходимости носить маски в транспорте
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичные власти напомнили о необходимости носить маски в транспорте

Юлия Захарова

Город

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на фоне обострения коронавируса усилят в столичном транспорте на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100 процентах станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции, — отметили в публикации.

Также рейды пройдут на станциях Московских центральных диаметров (МЦД), в автобусах, трамваях и электробусах.

В ведомстве призвали заранее спланировать поездку и взять с собой средства индивидуальной защиты. Эти простые меры позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции и позаботиться о здоровье других пассажиров.

Кроме того, горожанам рекомендовали оставаться дома, если поездка не так важна или если появляются симптомы болезни.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Психолог рассказала, как реагировать на игнорирующих масочный режим граждан

проверкигородской общественный транспортмасочный режим
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте