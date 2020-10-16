Психолог рассказала, как реагировать на игнорирующих масочный режим граждан

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Многие жители России вступают в конфликты с людьми, которые игнорируют масочный режим на фоне пандемии коронавируса. Психолог Гелена Иванова объяснила, как стоит реагировать в подобных ситуациях.

По ее словам, граждан зачастую раздражает просьба надеть маску — они отвечают негативом на негатив и замечания. Это связано с ростом тревожности в обществе.

— Пандемия очень много активизировала у людей тревоги, тревога выросла. Вроде ты сам не болеешь, но все новости давят. И тревога — это в том числе и агрессия к любому внешнему негативу. Поэтому это просто общая картина тревоги, которая продолжатся полгода, — предупредила специалист.

Иванова добавила, что россияне столкнулись и с рядом психологических проблем. В связи с этим лучше не провоцировать их и не отвечать агрессией «безмасочнику», а постараться мягко убедить его в необходимости использовать средства индивидуальной защиты, сообщает портал «Невские новости».

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