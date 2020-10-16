Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к COVID-19

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Люди со второй и четвертой группами крови подвержены более тяжелому протеканию новой коронавирусной инфекции, чем пациенты с кровью первой и третьей групп. Кроме того, у первых больше риска возникновения дисфункции или отказа отдельных органов из-за COVID-19. К такому выводу пришли датские ученые после проведения масштабного исследования, результаты которого размещены на портале Blood Advanced. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта, действительно ли группа крови влияет на тяжесть протекания вирусной инфекции и можно ли доверять подобным заключениям.

По словам врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Андрея Погорелова, предварительные выводы экспертов из Дании весьма сомнительны, и на это есть свои причины.

— У большинства людей на нашей планете вторая группа крови, она является самой распространенной, — заметил Погорелов. — И если проводить анализ по всем заболеваниям в мире, то больше всего таких людей будет со второй группой крови, поэтому четкой корреляции на данный момент нет.

По словам эксперта, у новой коронавирусной инфекции, как и у других вирусных инфекций, в общей популяции группа крови не имеет принципиального значения. Она имеет значение только для донорства компонентов крови, но не для заболеваемости.

— Есть еще один миф: кровь ребенка имеет более сильные компоненты, чтобы перенести бессимптомно коронавирус. На самом деле кровь ребенка имеет те же компоненты, что и кровь взрослого. Просто у взрослых больше факторов риска, которые приводят к более тяжелому течению инфекции. Дети в общей своей популяции более здоровы и намного легче переносят любые заболевания, в том числе и вирусной природы. Но нельзя сказать однозначно, что в общей группе детей они переносят все COVID-19 бессимптомно, хотя таких данных тоже немало, — уточнил специалист.

Собеседник издания также заметил, что дети чаще являются переносчиками болезни.

Эксперт уточнил, что ранее подобные исследования представили китайские ученые, которые подтвердили, что среди заболевших коронавирусной инфекцией намного больше людей со второй группой крови:

— Еще раз повторюсь. Поскольку в мире больше людей со второй группой крови, то вполне логично, что и среди заболевших будет больше таковых. На самом деле определение степени заражаемости и тяжести протекания болезни по группе крови — это лишь одно из самых простых и немногих способов генетическим путем выяснить, влияет ли этот показатель на частоту заболеваний и иные факторы.

А вот что точно оказывает воздействие на вероятность заражения и возможные осложнения, по словам медика, так это возраст человека.

— Бесспорно, наиболее сложно болеют люди старше 65 лет, поскольку в силу того, что к этому возрасту мы накопили багаж сопутствующих заболеваний, коронавирус, который накладывается поверх хронических недугов, усложняет процесс восстановления и лечения, — заметил инфекционист.

Стоит отметить, что риск смертности следующий: чем старше человек, тем риск летальности от COVID-19 выше. Эксперт убежден, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования, причем глобального уровня, чтобы утверждать, что группа крови влияет на осложнения при коронавирусе.

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