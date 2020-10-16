Попова рассказала об отличиях российских вакцин от COVID-19

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Три российских вакцины от коронавирусной инфекции различаются по алгоритму создания и механизму производства. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

— Мы разработали шесть алгоритмов, шесть глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное, — заявила глава ведомства.

Она добавила, что в настоящее время в России задействуются разные площадки для производства трех различных вакцин. В дальнейшем они могут быть применены для разных категорий людей.

Напомним, ранее Минздрав РФ разрешил испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Исследование пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. В нем примут участие 110 добровольцев старше 60 лет.

Также стало известно, что вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года. О регистрации «ЭпиВакКороны» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября. Третья вакцина была создана в Научном центре имени Чумакова.

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