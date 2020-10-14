Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в гражданском обороте в начале 2021 года
Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные регистрационного удостоверения вакцины, опубликованные в госреестре лекарственных средств.
Там уточняется, что о каждом использовании вакцины медики обязаны уведомлять Росздравнадзор, так как препарат зарегистрирован по особой процедуре. Информировать об использовании прививки нужно через систему ЕГИСЗ.
В регистрационном документе сообщается, что побочными действиями вакцины могут быть повышенная температура и боль в месте введения препарата. Совместимость с другими лекарствами разработчиками не изучалась, передает РИА Новости.
О регистрации препарата «ЭпиВакКорона» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября. Вакцину разработал центр «Вектор».
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