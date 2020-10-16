Глава Роспотребнадзора объяснила, как остановить распространение COVID-19

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Остановить распространение коронавируса в России можно только при соблюдении всех мер безопасности. Об этом в пятницу, 16 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

— Если мы не перестанем так безответственно относиться к части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить, — отметила она.

Ранее Попова сообщила, что в России циркулирует несколько вариантов коронавируса — европейский и азиатский. По ее словам, у переболевших коронавирусом людей чаще всего вырабатывается достаточный иммунитет к инфекции. Она отметила, что об этом говорят результаты исследования в 26 регионах страны.

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