Первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят в конце октября

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первая пострегистрационная серия второй российской вакцины от коронавируса будет выпущена в конце октября. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Речь идет о лекарстве под названием «ЭпиВакКорона», которое было произведено центром «Вектор».

— Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября, — указано в релизе на сайте надзорного ведомства.

В организации также уточнили, что пострегистрационные испытания этого препарата стартуют уже в ближайшее время. Кроме того, вне тестов будут прививать людей из групп риска.

Ранее стало известно, что вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года. О регистрации «ЭпиВакКорона» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор: новая вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла контроль