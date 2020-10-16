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Роспотребнадзор: новая вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла контроль
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Роспотребнадзор: новая вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла контроль

Захар Чайченко

Здоровье

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции под названием «ЭпиВакКорона» благополучно прошла контроль Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— К настоящему времени первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», использовавшаяся в клинических исследованиях, успешно прошла контроль Росздравнадзора, — сказано в сообщении.

К слову, президент Российской Федерации Владимир Путин уже объявил о регистрации новой отечественной вакцины от коронавируса, разработанной государственным научным центром «Вектор», получившей название «ЭпиВакКорона».

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